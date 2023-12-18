Kuzey Afrika kıyılarından çıkarak İspanya'ya gelen düzensiz göçmen sayısının yıl başından bu yana 51 bini geçtiği açıklandı.

İspanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre 1 Ocak-15 Aralık döneminde toplamda 1684 tekne veya bot ile İspanya'ya 51 bin 739 düzensiz göçmen geldi.

Ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin yüzde 72'si, coğrafi olarak avantajlı olan ve insan kaçakçılığı yapan suç örgütlerinin son yıllarda en çok kullandığı güzergah olarak öne çıkan Kanarya Adaları'na oldu.

Bakanlık, Kanarya Adaları'na bir yıl öncesine göre yüzde 140 artışla 37 bin 187 düzensiz göçmen geldiğini duyurdu.

İstatistiklere göre İspanya'ya en fazla düzensiz göçmen, 57 bin 498 kişi ile 2018 yılında gelirken, bu yıl ikinci kez 50 binin üzerinde göçmen İspanya'ya ulaştı.

Diğer yandan rekor sayıda düzensiz göçmenin geldiği Kanarya Adaları'nda yerel yönetimlerin yardım talepleri devam ediyor.

Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti başkanı Fernando Clavijo, düzensiz göçmen kriziyle mücadele edebilmek için bu yıl içinde merkezi hükümetten 50 milyon avroluk yardım aldıklarını ancak sadece reşit olmayan düzensiz göçmenlere uygulanan program için 110 milyon avro harcadıklarını savunarak, "daha çok finansman yardımı" istedi.

Clavijo ayrıca, 15 Aralık'ta Kanarya Adaları'nı ziyaret eden AB Komisyonu'nun iç işlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ve İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska'dan, "hayat kurtarmak ve insan kaçakçılığı yapan mafya gruplarına karşı savaşmak için Frontex'in (AB Sınır Güvenliği Birimi) Fas, Moritanya ve Senegal kıyılarındaki operasyonlarına yeniden başlamasını" talep etti.