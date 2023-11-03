İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangınından dolayı önlem amacıyla 600'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Valensiya'daki Montitxelvo ormanlık alanında yerel saat ile 14.00'te (TSİ 16.00) başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla büyüdü.

Acil Durum Koordinasyon Merkezinden verilen bilgilere göre, orman yangınına yakın olan Terrateig ve Castellonet de la Conquesta kasabaları ile sitelerin olduğu 5 yerleşim yerindeki 600'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Güvenli bölgelerdeki otellere veya spor salonlarına yerleştirilen bu kişilere Kızıl Haç da yardım ulaştırdı.

Yangın şimdiye kadar 1400 hektarlık alanı kül ederken, Valensiya ve Alicante'den başta olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Acil Müdahale Askeri Birliğinden de yardım istendi.

Yetkililer, İspanya genelini etkisi altına alan şiddetli rüzgardan dolayı hızla yayılan yangının henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi.