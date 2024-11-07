İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), 1 Ekim 2024 itibarıyla ülke nüfusunun 48 milyon 946 bin 35 olduğunu açıkladı.

Açıklamada, ülke nüfusunun ilk defa 49 milyona yaklaştığı belirtildi.

Nüfus artışında göçmenlerin belirleyici olduğu kaydedilen açıklamada, en fazla doğum yapan göçmenlerin arasında Kolombiyalı, Faslı, Venezuelalı ve Peruluların ön planı çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkedeki yabancı sayısının 101 bin 568 kişi artarak 6 milyon 735 bin 487'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, yıllık bazda ülke genelinde toplam nüfus artışının 425 bin 801 olduğu bildirildi.