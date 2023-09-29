İspanya'da 23 Temmuz'daki erken genel seçimlerde en fazla milletvekilini çıkardığı için Kral 6. Felipe'nin hükümeti kurmakla görevlendirdiği merkez sağcı Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, azınlık hükümeti kurma girişiminde Meclisten güvenoyu alamadı.

Feijoo, 350 sandalyeli Mecliste basit çoğunluğun yeterli olduğu ikinci tur oylamada 172 "evet"e karşı 177 "hayır" oyuyla hükümeti kuramadı, bir oy da geçersiz sayıldı.

Feijoo'ya partisinden 137 milletvekilinin dışında, 33 milletvekili bulunan aşırı sağcı Vox ile birer milletvekiline sahip Kanarya Koalisyonu ve Navarra Halk Birliği destek verdi.

Parlamenter monarşiyle yönetilen İspanya'da süreç gereği Kral 6. Felipe'nin siyasi partilerin liderlerini bir kez daha çağırıp görüşmesi gerekiyor. Kral'ın hükümeti kurma görevini bu kez Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'e vereceği öngörülüyor.

İspanya'da temmuzdaki seçimden sonra oluşan meclis aritmetiğine göre tek olasılık, ayrılıkçı Bask ve Katalan siyasi partilerin dışarıdan desteğiyle PSOE ve Sumar (sol görüşlü 17 partinin birleşimiyle kurulan siyasi ittifak) arasında azınlık koalisyon hükümeti kurulması olarak görülüyor.

İspanya demokrasi tarihinde ilk koalisyon hükümeti, Ocak 2020'de PSOE ile Unidas Podemos arasında kurulmuştu.

Unidas Podemos'un yerini alan, 17 sol görüşlü siyasi grubun ittifakıyla kurulan Sumar ile PSOE, koalisyonun devamı için anlaşsa da İspanya'da siyasi durumu fırsata dönüştürmek isteyen ayrılıkçı Katalan siyasi partiler, destek vermek amacıyla şart koştu.

Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), Katalonya için Birlik (Junts) partileri, Katalonya özerk parlamentosunda kabul edilmek üzere hazırladıkları ve herhangi bir bağlayıcılığı olmayan karar metnine af talebiyle birlikte referandum şartını da getirdi.

Ayrılıkçı Katalan partiler, 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu sürecinde hüküm giyen veya yargılanan tüm Katalan siyasetçilere af getirilmesi ve yeni hükümetin normal şartlarda görev süresinin dolacağı 2027'ye kadar Katalonya'da İspanyol devletiyle anlaşmalı yasal referandum yapılmasının önünü açması koşuluyla PSOE ve Sumar koalisyonuna destek vereceklerini açıkladı.

PSOE ise Katalonya'daki siyasi kolu olan Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) ile yaptığı açıklamada, ayrılıkçı siyasi partilerin taleplerine ilişkin, "Bu yolda ilerlemek mümkün değil." yanıtını verdi.

PSC lideri Salvador İlla, "Çıkışı olmayan bir yola girmeyiz. Eğer seçime gitmek gerekirse gideriz." ifadelerini kullanırken PSOE lideri Sanchez ise gerek PP lideri Feijoo'nun gerekse İspanyol basınının yönelttiği ayrılıkçı Katalanların af ve referandum talepleriyle ilgili sorulara şimdiye kadar cevap vermedi.

Sanchez, geçen haftaki açıklamasında, anayasaya uygun bulunması şartıyla "Katalonya'da normalleşme sürecini teşvik edeceklerini" söyleyerek dolaylı şekilde olası af için yeşil ışık yakmış ve "Sol hükümet kurulacak." iddiasında bulunmuştu.

Sanchez, beklendiği gibi, Kral 6. Felipe tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilirse diğer siyasi partilerle resmi müzakerelere başlayacak.

Mevcut durumda PSOE'nin 121, Sumar'ın 31 milletvekili bulunuyor, hükümet kurabilmeleri için 7'şer milletvekili olan ERC ve Junts ile Bask partilerinden 6 milletvekili ile temsil edilen EH Bildu ve 5 milletvekili bulunan Bask Milliyetçi Partisinden (PNV) her birinin oyuna ihtiyaç duyuyorlar.

Siyasi takvime göre 27 Kasım'a kadar hükümet kurulamazsa Meclis ve Senato feshedilerek Ocak 2024'te İspanyollar, bir kez daha sandık başına gidecek.