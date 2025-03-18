İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "​Gazze Şeridi'nde yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olan bombalamaların derhal durdurulması gerekiyor." ifadesi yer aldı.

Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve bölgede insani durumun hafifletilmesi için tek yolun ateşkesin yeniden başlatılması olduğu vurgulanan açıklamada, "Sivil nüfusa yönelik ayrım gözetmeyen saldırılar, uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına gelmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalaması sonucunda Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre şimdiye kadar 404 kişi öldü ve 562 kişi de yaralandı.