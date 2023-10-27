İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kamu Denetçiliği kurumunun bugün sunduğu "Katolik Kilisesi'nde, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarıyla" ilgili raporun, "İspanya demokrasi tarihi için bir dönüm noktası" olduğunu söyledi.

Sanchez, Brüksel'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kamu Denetçiliği kurumunun bugün Meclis'e sunduğu Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarıyla ilgili rapora işaret etti.

"Bugün biraz daha iyi bir ülkeyiz." diyen Sanchez, İspanya'da Katolik Kilisesi'nde uzun yıllar süren cinsel istismar olaylarının "bilinen ancak konuşulmayan bir konu" olduğunu ancak Kamu Denetçiliğinin çalışması sayesinde bunun artık gün yüzüne çıktığını belirtti.

Sanchez, kiliseye bağlı kurumlarda çocuklara yönelik cinsel istismarların yıllardır rapor edilemediğini, açıklanamadığını ve dava açılamadığını vurgulayarak, çok fazla insanın bu olaylardan acı çektiğini ve bu kişilerin yaralarının sarılması için gerekli çalışmaları yürüteceklerini kaydetti.

Kilise kurumları içinde cinsel istismar vakalarının hem dünün hem de bugünün sorunu olduğunun altını çizen Sanchez, "Bugün son gün değil. Yapmamız gereken çok şey var. Devlet kurumları ve başbakan olarak ben, Kamu Denetçiliğinin bu raporunu analiz etmeliyiz ve bunca yıldır sesiz kalarak acı çeken mağdurlarla empati kurmalıyız." diye konuştu.

- 777 sayfalık rapor

İspanya Kamu Denetçiliği Başkanı Angel Gabilondo, bugün sunduğu 777 sayfalık raporda, Katolik Kilisesi'ni ve çevresindeki hiyerarşiyi, cinsel istismar ve cinsel saldırı iddialarıyla ilgili araştırmalarda "işbirliği yapmayıp sessiz kalmak, inkar edip olayları küçümsemekle" suçlamıştı.

Söz konusu raporda yapılan ankete dayanılarak, İspanya'da yaklaşık 440 bine yakın kişinin Kilise bünyesinde cinsel istismara maruz kalmış olabileceği varsayımı çıkarılmıştı.

Katolik Kilisesi'nin İspanya'daki en üst kurumu olan İspanya Piskoposluk Konferansı (CEE), 30 Ekim'de toplanarak Kamu Denetçiliği kurumunun sunduğu raporu analiz edeceğini açıklad