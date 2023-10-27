İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmak için Avrupa Birliği (AB) içinde kullanılacak ifadelerde uzlaşı olmayınca ilk savundukları "insani ateşkes" ifadesini "insani ara" olarak değiştirdiklerini söyledi.

Sanchez, Brüksel'de sona eren AB Konseyi Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

AB liderlerinin, 2 gün süren toplantılarda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına "insani ara veya insani aralar" verilmesi üzerinde ifadeye yönelik tartışmalar yapıldığını aktaran Sanchez, "Biz İspanya olarak, insani bir ateşkesi savunduk. Ben, aynı fikri savunmaya devam ediyorum ama uzlaşı sağlanamayınca bunu 'insani ara, insani koridor' ifadesine çektik." dedi.

İsrail-Filistin çatışmasının durdurulması için kullanılacak "insani ara ya da insani koridor" ifadesinin yanına uluslararası barış konferansının konulması gerektiğini vurgulayan Sanchez, "Uzun yıllardır devam eden çatışmalara siyasi ve diplomatik cevap vermek için kısa zamanda uluslararası bir barış konferansı organize edilmesi perspektifi de eklemek gerekiyor." dedi.

İspanya Başbakanı, "Filistin halkının ihtiyaçlarına karşılık veren insani yardımların, kalıcı ve devamlılığı olan bir şekilde gönderilmesine müsaade edecek insani ara" ile İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması halinde bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının da işlerini yapabileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biri bile yeterliydi ama çok fazla ölü var. Özellikle çocuklar başta olmak üzere Gazze'deki görüntüler, bu bombalar bence kabul edilemez. Bu insani krize, drama ve Hamas'ın saldırısına acil cevap vermek gerekiyor."

İspanya hükümetinin savunduğu planı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda diğer Avrupa ülkeleri ve başta Arap ülkeleri olmak üzere bu coğrafyadaki diğer ülkelere anlatacağını vurgulayan Sanchez, şunları kaydetti:

"Çoğunluğun talebi; bölgede istikrarın ve barışın, İsrail ve Filistin arasında barışçıl birlikte yaşamanın sağlanması, İsrail halkına yönelik saldırıların da kesin bir şekilde kınanmasıdır. Uluslararası toplumun önceliklerinden biri, esirlerin acil ve şartsız serbest bırakılması olmalıdır."