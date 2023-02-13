İskele Belediyesi, deprem bölgelerinden KKTC’ye gelerek, İskele ve bölgelerine yerleşecek depremzedeler ve yakınları için ücretsiz sağlık hizmeti ve uzman psikolog desteği vereceğini duyurdu.



İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nden (fizik tedavi, diyetisyen, işitme uzmanı ve hemşire) ve uzman psikologdan yararlanmak isteyen afetzedeler doğrudan ya da yerleştikleri bölge muhtarları aracılığıyla İskele Belediyesi Sağlık Birimi’ne 05488101253 ve 0533 861 58 27 numaralı telefonlardan ulaşabilecekler.

Söz konusu hizmet hafta içi her gün 08.00-15.00 saatleri arasında verilecek.

- “Yardım kampanyası İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda devam ediyor”

İskele Belediyesi’den yapılan açıklamaya göre, depremzedeler için İskele Belediye tarafından başlatılan yardım kampanyası da devam ediyor. Yardımlar, İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda 08.00 – 17.00 saatleri arasında toplanıyor ve deprem bölgelerine KKTC Başbakanlık AFAD Merkezi üzerinden ulaştırılıyor.

- Sadıkoğlu: “Böylesi bir acıyı atlatabilmek ancak birlik ve beraberlikle mümkün olabilir”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında Anavatan’ın acısını yüreğinde yaşadığını ifade etti ve İskele Belediyesi olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Böylesi bir acıyı atlatabilmenin ancak ve ancak birlik ve beraberlikle mümkün olabileceğinin altını çizen Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin de bu noktada önemli bir sorumluluk üsteleneceğini belirtti.

Sağlık Birimi bünyesinde yer alan hemşirelerin, fizyoterapist, diyetisyen ve işitme uzmanı(odyolog) ve uzman psikologun, depremzedelere ve yakınlarına ücretsiz hizmet vereceğini ifade eden Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin her zaman depremzedelerin yanında olacağının mesajını verdi.

“Yalnız değilsiniz, yanınızdayız” diyen Sadıkoğlu, açıklamasının sonunda ise deprem felaketinde hayatını kaybeden on binlerce cana Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, büyük Türk Milleti’ne de sabır diledi.