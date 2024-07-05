Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele’de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, C.D.(E-27) ve Z.İ.T.(K-26)’nın kalmakta oldukları ikametgâhta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve metal çubuk tespit edilerek emare olarak alındı.

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.