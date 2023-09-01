İskele ve Geçtikale’de Pazar günü yapılacak bisiklet yarışları nedeniyle yarışma güzergahındaki yol ve kavşaklar trafiğe kapatılacak.

Polisin duyurusuna göre, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından Pazar günü 08.30-12.00 saatleri arasında, İskele ve Geçitkale’de, iki ayrı güzergahta KKTC Puanlı Yol Şampiyonası adıyla bisiklet yarışları düzenlenecek.

İskele’deki bisiklet yarışı; saat 08.30’da İskele merkezde başlayıp, Lefkoşa istikametine doğru devam edilerek Sınırüstü-Geçitkale çemberi-Mallıdağ-Mersinlik boğazı-Kantara Restoran-Kaplıca yolu-Büyükkonuk çemberi-Bafra çemberi (Sennaroğlu Market çemberi)-İskele Boğazı yol güzergahları takip edilerek, İskele Long Beach’teki Babutsa Cafe önünde tamamlanacak.

Geçitkale’deki bisiklet yarışı ise saat 08.50’de Geçitkale çemberinde başlayıp, Mersinlik Boğazı istikametine doğru devam edilerek Kaplıca yolu-Büyükkonuk çemberi-Bafra çemberi (Sennaroğlu Market çemberi)-İskele Boğazı yol güzergahları takip edilerek yine İskele Long Beach’teki Babutsa Cafe önünde bitecek.

Yarışmadaki yol güzergahlarında, bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatılacak.

Bisiklet yarışları devam ettiği sürece, bu güzergahtaki yolları kullanacak sürücülerin kendi ve sporcuların can ve mal güvenliklerini korumak için yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.