İskele- Karpaz ana yolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre İskele- Karpaz ana yolunun 23-24'üncü kilometreleri arasında, Kurtuluş-Ergazi çemberi yakınında, Yusuf Ak (E-53) yönetimindeki GE 690 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek takla atan otomobil sağ yan tarafı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yusuf Ak’ın kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.