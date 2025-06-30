Geleneksel İskele Festivali’de dün Uluslararası Halk Dansları Festivali gösterileri, kostüm defilesi ve bay/bayan güzellik yarışması yer aldı.

İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kostüm yarışmasında birinciliği Türkiye ve Hırvatistan paylaşırken, güzellik yarışmasında ödüller Türkiye ile Makedonya’ya gitti.

İskele Belediyesi 28. CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali tanıtım gösterisi bugün de sahnelenecek.

İskele Belediyesi CIOFF Halk Dansları Festivali’ne Türkiye, Arjantin, Kolombiya, Meksika, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya’dan ekipler katıldı.

İskele Açık Hava Kültür Merkezinde yer alan kostüm yarışında, erkek kostüm ödülü Türkiye’nin, kadın kostüm ödülü Hırvatistan’ın oldu.

Bay Festival güzeli 1 numara ile Türkiye adına yarışan Yunus Emre Aykan, bayan festival güzeli ödülü ise 9 numarayla Makedonya adına yarışan Jetmira Luta’nın oldu.

Yarışma sonuçları şöyle:

"Bayan Festival Güzelleri

1 Jetmira Luta – Makedonya

2. Dea Pralija – Hırvatistan

3. Aslıhan Akpınar – Türkiye

Bay Festival Güzelleri

1. Yunus Emre Aykan – Türkiye

2. Poblo Fernandez – Arjantim

3. Camilo Aguilar –Kolombiya

Bay ve Bayan İskele Güzeli

Bayan İskele: Lorena Cuadros – Kolombiya

Bay İskele: Mustafa Ağbal – Türkiye

Bay ve Bayan Basın Güzelleri

Bayan Basın: Jetmira Luta –K. Makedonya

Bay Basın: Yunus Emre Aykan –Türkiye

Bay ve Bayan Venüs Beach

Bayan Venüs Beach: Linaita Osmani –K. Makedonya

Bay Venüs Beach : Tahir Begoviç – Hırvatistan

Bay ve Bayan Saebina Güzelleri

Bayan Saebina: Aslıhan Akpınar – Türkiye

Bay Saebina: Yunus Emre Aykan – Türkiye"