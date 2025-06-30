Geleneksel İskele Festivali’de dün Uluslararası Halk Dansları Festivali gösterileri, kostüm defilesi ve bay/bayan güzellik yarışması yer aldı.
İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kostüm yarışmasında birinciliği Türkiye ve Hırvatistan paylaşırken, güzellik yarışmasında ödüller Türkiye ile Makedonya’ya gitti.
İskele Belediyesi 28. CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali tanıtım gösterisi bugün de sahnelenecek.
İskele Belediyesi CIOFF Halk Dansları Festivali’ne Türkiye, Arjantin, Kolombiya, Meksika, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya’dan ekipler katıldı.
İskele Açık Hava Kültür Merkezinde yer alan kostüm yarışında, erkek kostüm ödülü Türkiye’nin, kadın kostüm ödülü Hırvatistan’ın oldu.
Bay Festival güzeli 1 numara ile Türkiye adına yarışan Yunus Emre Aykan, bayan festival güzeli ödülü ise 9 numarayla Makedonya adına yarışan Jetmira Luta’nın oldu.
Yarışma sonuçları şöyle:
"Bayan Festival Güzelleri
1 Jetmira Luta – Makedonya
2. Dea Pralija – Hırvatistan
3. Aslıhan Akpınar – Türkiye
Bay Festival Güzelleri
1. Yunus Emre Aykan – Türkiye
2. Poblo Fernandez – Arjantim
3. Camilo Aguilar –Kolombiya
Bay ve Bayan İskele Güzeli
Bayan İskele: Lorena Cuadros – Kolombiya
Bay İskele: Mustafa Ağbal – Türkiye
Bay ve Bayan Basın Güzelleri
Bayan Basın: Jetmira Luta –K. Makedonya
Bay Basın: Yunus Emre Aykan –Türkiye
Bay ve Bayan Venüs Beach
Bayan Venüs Beach: Linaita Osmani –K. Makedonya
Bay Venüs Beach : Tahir Begoviç – Hırvatistan
Bay ve Bayan Saebina Güzelleri
Bayan Saebina: Aslıhan Akpınar – Türkiye
Bay Saebina: Yunus Emre Aykan – Türkiye"