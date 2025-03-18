Belediyeden verilen bilgiye göre, Tanya ile Uğur, söyleşi ve uygulamalı eğitimle bilgilerini İskele Ticaret Lisesi Gastronomi Bölümü öğrencileriyle paylaştı.

Etkinlikte, İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa tarafından Tanya Kilitkayalı ve Uğur Yılmaz Deniz’e teşekkür plaketi verildi.

Tanya da etkinliğin anısına gençlere, Kıbrıs Mutfağı isimli kitabını armağan etti.

-Bu akşam iki ayrı etkinlik düzenlenecek

14. Kültür&Sanat Günleri bu akşam iki ayrı etkinlikle devam edecek. Oza, Sultan ve Özerlat kahvelerinin katkılarıyla 18.15-19.15 saatleri arasındaki “Gave Keyfi” İskele Belediyesi Kültür Evi önünde yer alacak. Etkinlikte, ücretsiz kahve ikramı yapılacak.

Ardından İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde “Kıbrıs Manileri Gecesi” düzenlenecek. Saat 19.30’da başlayacak etkinlikte, Kemal Latif ve Grubu (Bülent Çınarlılı ile Zeren Tural) Zehra Ekmekçi ve Emine Güder, mani okuyacak.

İskele ve köylerinde yaşayan halkın katılımı için ücretsiz servisin de kaldırılacağı etkinlik, ücretsiz izlenebilecek.