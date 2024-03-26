Alikko ile Caher, İskele sahnelendi

İskele Belediyesi 13. Kültür, Sanat Günleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Mart’ta son bulacak Kültür, Sanat Günleri, dün akşam İskele AKM’de Alikko ile Caher’in folklorik tiyatro oyunuyla devam etti.

İki perdelik komedi türündeki oyun, İskele AKM’de sahnelendi.

Tiyatro Sanatçısı Osman Balıkçıoğlu ile merhum Tiyatro Sanatçısı Kemal Tunç’un 1960’lı yılların ortasında Bayrak Radyosu’nda haftalık skeçler şeklinde, bir radyo tiyatrosu olarak hayat verdiği Alikko ile Caher karakteri, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi’nin dansçıları ve oyuncuları tarafından hayat bulmaya devam ediyor.

Kıbrıs Türkü’nün kendi değerlerinin sahnelendiği, kıyafetiyle, müziğiyle, lehçesiyle, dansıyla harmanlanan Alikko ile Caher’i, tiyatro severlerin yanı sıra İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu, Meclis Üyeleri Kubilay Aşık, Zekiye Gece ve Sefa Kurukafa ile FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci de izledi.

(HUR/YIL) Fotoğraflı