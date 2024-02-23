İskele Belediyesi Kültür Sanat Günleri bu yıl 4 – 29 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre pandemi ve deprem felaketinden ötürü ara verilen İskele Belediyesi Kültür Sanat Günleri’nin 13’üncüsü, 4 Mart Pazartesi günü açılış töreni ve İskele Belediye Korosu’nun vereceği konserle başlayacak. İskele Belediyesi Kültür Evi ve İskele Atatürk Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı ve 29 Mart’a kadar devam edecek etkinlikler ücretsiz olacak.

-“Yaralarım Aşktandır” sahnelenecek

İskele Belediyesi Kültür Sanat Günleri’nin onur konuğu Nazan Kesal olacak. Açıklamaya göre 7 Mart Perşembe günü Kesal, Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği tek kişilik ‘Yaralarım Aşktandır’ isimli tiyatro oyunuyla izleyenlerin karşısına çıkacak. Tiyatro oyununun ardından Nazan Kesal’ın yönettiği 2013 yapımı “Salıncak” isimli kısa film gösterilecek.

-Yabancı ülkeler gecesinden, söyleşilere, çeşitli etkinlikler yapılacak

Etkinlikler çerçevesinde 8 Mart Cuma 19.00’da İskele AKM’de yabancı ülkeler gecesi, 12 Mart Salı 10.00’da İskele AKM/İskele Belediyesi Kültür Evi’nde Mastercheff Tanya Kilitkayalı ve Uğur Yılmaz Deniz ile Gastronomi Söyleşisi ve Workshop, 15 Mart Cuma 11.00’de İskele AKM’de GİKAD & GİKAKOOP ile “Kadın Kadının Yurdudur” söyleşisi, 21 Mart Perşembe 10.00’da İskele AKM’de İskele Belediyesi ile Kültür Dairesi ve Yazarlar Birliği işbirliğinde “Şair ve Yazarlar Buluşması”, 22 Mart Cuma 19.30’da İskele AKM’de Zahit İpek & Grup Mutriban’ın ensemble ve semazen gösterisi, 26 Mart Salı 19.30’da İskele Belediyesi Kültür Evi’nde İskele’ye bağlı köy kadın kurslarının “Kadın Emeği El Sanatları Sergisi” yer alacak.

-Çocuklara yönelik etkinlikler yapılacak

Kültür Sanat Günleri kapsamında çocuklar için 5 Mart ve 20 Mart’ta, İskele AKM’de illüzyon, vantrilok ve jonglör gösterisi yapılacak. Etkinlikler kapsamında 6 Mart’ta çocuklara Kıbrıs lezzetleri ikram edilecek.

İzel Seylani 18 Mart Pazartesi 10.00 ve 11.00’de, Karagöz Gizli Hazine ile İskele AKM’de bölge okullarındaki çocuklarla buluşacak.

Kültür Sanat Günleri kapsamında Kıbrıslı Yazar Ünver Alibey 13 Mart Çarşamba ve 19 Mart Salı günleri saat 10.00’da Bekirpaşa Lisesi ve İskele Evkaf TMK öğrencileri ile bir araya gelecek ve kitap tanıtımı yapacak.

Folklor ve Gençlik Merkezi, 25 Mart Pazartesi 19.30’da İskele AKM’de “Alikko ile Caher” isimli folklorik tiyatro oyununu sahneleyecek.

- İskele Belediye Tiyatrosu, Dünya Tiyatrolar Günü’nde sahne alacak

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde ise sahne İskele Belediye Tiyatrosu’nun (İBT) olacak. İBT Ekibi, yönetmenliğini Sami Yakar’ın yaptığı yeni oyunu “Tehlikeli Saplantı” ile 27 Mart Çarşamba 19.30’da İskele AKM’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Kültür Sanat Günleri Othello Çok Sesli Korosu’nun vereceği Geleneksel Kıbrıs Şarkıları konseri ile son bulacak. Konser saat 19.30’da İskele AKM’de yer alacak.