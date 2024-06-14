İskele Belediyesi, İskele Boğaz bölgesinde izinsiz yapıldığı tespit edilen yapıyı, verilen sürenin ardından yıktığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yapı içerisindeki eşyaların zarar görmemesi için belediye personeli tarafından boşaltılarak, güvenli bir yere taşındığı kaydedildi.

Açıklamada, izinsiz yapıldığı tespit edilen binanın yıkımının, İskele Belediye Meclisi’nin oy birliği ile almış olduğu karar çerçevesinde ve mülk sahibine gönderilen ihbarnamede belirtilen 30 günlük sürenin ardından yapıldığı belirtildi. Açıklamada, yapının eski haline getirilmesi talep edilen ihbarnamenin yazılı olarak elden teslim edildiği ve belediye internet sayfasında paylaşıldığı ifade edildi.

Neşe Restoran yanında yer alan kaçak yapının yıkımı İskele Belediyesi Avukatı Fatoş Emirhan Yenigün gözetiminde ve İskele Belediyesi Zabıta Birimi’nin kontrolünde yapıldı. Herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için İskele Belediyesi Elektrik Birimi ile Su İşleri Birimi de yıkım anında hazır bulundu.

Yıkımın ardından bölgede temizlik çalışması da yapıldığı kaydedilen açıklamada, kısa zaman içerisinde temizlenen alanın halkın denize ulaşımını kolaylaştıracak bir proje için kullanılacağı belirtildi.

İskele Belediye Meclisi’nin 24 Nisan 2024 Çarşamba günkü toplantısında aldığı yıkım kararı, ilgili mülk sahibine, 3 Mayıs Cuma günü, İskele Belediyesi Zabıta Birimi tarafından yazılı olarak elden teslim edilmiş, ayrıca İskele Belediyesi’nin web sayfasında da paylaşılmıştı.