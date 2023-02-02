İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu: “Her zaman yanlarındayız”

İskele Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Engelsiz Destek Birimi, İskele ve köylerinde yaşayan özel gereksinimli yetişkin ve çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.



İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, birim sorumlusu, İskele Belediyesi’nin başarılı personeli, aynı zamanda KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı kaptanı Murat Ekşi, özel gereksinimli çocuklarla birlikte vakit geçirdi, karne almanın mutluluğunu yaşayan ve tatile giren çocukların güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, özel gereksinimli vatandaşlara her alanda kolaylık sağlamayı amaçlayan İskele Belediyesi Engelsiz Destek Birimi’nin, özel günleri unutmadıklarını kaydetti.

Ötüken Özel Eğitim Okulu, Engelsiz Ulaşım Aracı, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Engelsiz Çocuk Parkı yine plajda bulunan özel gereksinimli vatandaşlar için oluşturulan rampalar ile özel gereksinimli kişilerin hayatını kolaylaştıracak işlere imza atmaya devam ettiklerini dile getiren Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’ne kazandırılan Engelsiz Destek Birimi’nin önemine vurgu yaptı.

Destek Birimi’nin dönem dönem özel etkinlikler düzenlediğini ve düzenlemeye devam edeceğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, özel gereksinimli yetişkin ve çocukların, ihtiyaç duydukları her an yanlarına olmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.