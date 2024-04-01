İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık “Kıbrıs'taki insan hakları sorunları bölünmüşlükten kaynaklanıyor” açıklamalarını eleştirerek, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin raporunda yer alan ifadeleri eleştirdi.

Yazılı açıklamasında BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’e seslenen Işık, Kıbrıslı Rumların adil, sürdürülebilir ve barışçıl bir çözüm fırsatını 2004’te Annan Planını reddetmekle kaçırdığını, KKTC’yi tanımalarının son seçenek olduğunu belirtti.

İnsan haklarının, bunları ortadan kaldırmak isteyen tarafla anlaşarak değil KKTC’nin kabulüyle korunabileceğini vurgulayan Hasan Yılmaz Işık, “BM ve AB, Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp eden hukuk dışı ve adaletsiz kararlarının bedelini KKTC’nin varlığını kabul ederek ödeyebilirler” dedi.