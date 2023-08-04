Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), lideri Ebu Hüseyin el Hüseyni el Kureyşi'nin öldüğünü doğruladı ve yerine Ebu Hafs el Haşimi el Kureyşi'nin görevlendirildiğini belirtti.

Reuters haber ajansında yer alan habere göre açıklama grubun sözcüsü tarafından tarih belirtilmeden yayınlanan bir Telegram mesajı aracılığıyla yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) IŞİD lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi’yi Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla öldürdüğünü nisan ayının sonunda açıklamıştı.

Erdoğan, “MİT DAEŞ’in sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs, Milli İstihbarat Teşkilatımız’ın dün Suriye'de gerçekleştirdiği bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Yani bu tür DAEŞ'in başındaki kişileri, şurada buradaki terör örgütlerinin başlarını Amerika, vesaire etkisiz hale getirdiği zaman dünyayı ayağa kaldırırlar. İşte buyurun, şu anda biz DEAŞ'la ilgili bir değil, iki değil, üç değil, kaç tanesini etkisiz hale getirdik. PKK ile ilgili kaç tanesini etkisiz hale getirdik” diye konuşmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Türkiye'nin operasyonunu doğrulayamayacağını ancak El Kureyşi gerçekten öldürüldüyse bunun sevindirici bir haber olacağını söylemişti.

Bu, Erdoğan'ın açıklamasının ardından IŞİD'in konu hakkındaki ilk açıklaması oldu.

Ebu Hüseyin el Hüseyni el Kureyşi, Kasım 2022'de selefinin Suriye'de ölümünün ardından örgütün liderliğini devralmıştı.