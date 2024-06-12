Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının üçüncü duruşması başladı.

Yoklamayla başlayan duruşmada, dinlenmeyen ve yeniden söz alan ailelerin beyanlarına yer veriliyor.

İsias Otel davasının ikinci duruşması, 26 Nisan’da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmüş ve 72 ölü, 8 yaralı olan ana dosya ile 2 yaralının daha olduğu ek dosya birleştirilmişti. Dört gün süren ilk duruşma ardından, tek gün görüşülen ikinci duruşmada, mahkeme ara kararlar almıştı.

Mahkeme ikinci duruşmada aldığı ara karara göre; tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına, 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına, ayrıca Gazi Üniversitesi dışında mümkünse teknik bir üniversiteden yeniden bilirkişi raporu talep edilmesine karar vermişti. Mahkeme, bir sonraki duruşma tarihini ise; 12 Haziran saat 10.00 olarak belirlemişti.

Duruşmanın ardından mahkeme, 14 Mayıs’ta, Grand İsias Otel’le ilgili bilirkişi raporunun 9 Eylül Üniversitesi tarafından yeniden hazırlanmasına karar verdi.

Öte yandan 28 Mayıs’ta ise; Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi’ndeki kamu görevlileriyle ilgili soruşturma izni vermişti.

Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu’nun gerekçeli kararına göre, yapı ruhsatında imzaları bulunan ve sorumlulukları tespit edilen Adıyaman Belediyesi’nin ilgili dönemlerdeki; Ruhsat Büro Teknisyeni, Ruhsat Büro Şefi, İmar Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcılarından hayatta olan 4 kişi aleyhinde soruşturma başlatılması emredilmişti.