Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, ülke ekonomisini ayakta tutan sektörün casino turizmi olduğunu, sektöre sahip çıkılması, bu kapsamda sanal bahse de önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Mamülcü yaptığı yazılı açıklamada, ekonominin temel taşlarından olan eğitim ve emlak sektörünün yapılan hatalardan dolayı ciddi yara aldığını, ekonomiyi ayakta tutan bir casino turizmi kaldığını, casinolu otellerin alımlarıyla iç piyasayı ayakta tutuğunu söyledi.

Casino turizmini "altın yumurtlayan tavuğa" benzeten Mamülcü, casino turizmine sahip çıkılması çağrısında bunundu. Pahalılıktan dolayı turizmde çeşitliliği sağlamakta zorluk çekildiğini ifade eden Mamülcü,

turizmde çeşitliliği artırmaya odaklanılması gerektiğini kaydetti.

İnşa edilen dev tesislerin, devlete ödenen vergi, yaratılan istihdam ve iç piyasadan yapılan alımlarla casino turizminin ekonomik katkısının yadsınamayacağını belirten Mamülcü, casino turizminin daha da nitelikli hale gelmesi için hükümet ve halkın desteğinin gerektiğini ifade etti.

Mamülcü, getirilen veya getirilecek kısıtlamaların casino turizminin Güney'e veya kayıt dışına çıkmasına yol açabileceği uyarısında da bulundu.

-"Sanal bahse önlem alınmalı"

Sanal bahse önlem alınmaması halinde casino sektörüne zarar verme riski bulunduğunu belirten Mamülcü, "Bir yandan milyar dolarlık yatırımlar ve binlerce istihdamın bulunduğu bir sektör diğer taraftan da 1-2 çalışanlı ekonomiye sıfır katkısı olan ve tüm kazancı kayıt dışı olan bir sektör." dedi ve hükümeti gerekli adımları atmaya davet etti.