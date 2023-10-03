Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de çalıştığı iş yerine ait 31 bin TL parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Ali Can Uçak bugün teminat talebiyle yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Alayköy Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Yücel Güneş olguları aktardı. Polis, Alayköy’de bir su dağıtım firmasında çalışan zanlının 2023 yılı Temmuz-Eylül ayları arasında pazarladığı damacana sularına karşılık müşterilerden aldığı 31 bin 465 TL parayı şirketine teslim etmeyip tasarrufuna geçirerek müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi. Polis memuru, zanlının önceki gün yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının 21-23 Eylül tarihleri arasında da 6 bin 450 TL değerinde 43 adet damacana su çaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının gönüllü ifade vererek, suçlarını kabul ettiğini söyledi. Polis, ayrıca 10 yıldır söz konusu şirkette çalışan zanlının işlem yaptığı teslim makbuzlarının ön ve arka yüzlerinde farklılıklar olduğunu belirtti. Polis, ayrıca zanlını damacana su çaldığı ana ait kamera görüntüleri tespit edildiğini söyledi. Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, gerekli emarelerin alındığını ve soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis memuru, zanlının ifadesinde suçlarını kabul ettiğini, son 10 yıldır çalıştığı şirketin 3 yıldır kendisine ödemeye yapmadığını, bu nedenle söz konusu suçları işlediğini anlattığını açıkladı. Polis, zanlının beyanları üzerine konunun Çalışma Dairesine bildirildiğini söyledi. Polis memuru, 2007 yılından beri ülkede çalışma izni ile bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 150’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.