14.07.2026 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Akova’da, Khawar ABRAR (E-26) park halinde bulunan tır araca bağlı boş yakıt tankerinin lastiğine tamir ve bakım yaptığı sırada, yüksek basınçtan dolayı lastiğin patlaması sonucu yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, sol bacak ve kol dirseğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.