İş insanı Mehmet Eziç, sosyal medyada yaptığı dikkat çekici bir paylaşımla ithal et konusunu gündeme taşıdı. Eziç, Yeni Zelanda'dan ithal edilen et ile Kıbrıs'ın yerli üretimi olan Mesarya hellimini karşılaştıran bir tablo yayınladı.

Paylaşımında, Yeni Zelanda'dan gelen etin 21 bin kilometrelik bir yolculuk yaparak Kıbrıs'a ulaştığını belirten Eziç, bu etin iki okyanus ve Akdeniz’i geçmek zorunda kaldığını vurguladı. Buna karşılık, Mesarya'da üretilen yerli hellimin sadece 20 kilometre mesafeden geldiğini ve yolculuğunda sadece iki viraj ve bir düzlük geçtiğini ifade etti.

Eziç, yerli hellimin ithal etle aynı fiyata satıldığını ancak yerli üreticilerin teşviklerle desteklendiğini belirtti.

Eziç "Bir kıvılcım parlıyor" etiketiyle paylaştı.

Mehmet Eziç'in paaylaşımını okumak için tıklayın