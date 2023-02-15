İş Bankası, deprem bölgesinde hayatını kaybeden müşterilerinin bireysel kredi borçlarını silme, gerçek kişiler ile KOBİ'lere verilen kredileri 6 ay faizsiz öteleme kararı aldı

Banka ayrıca, deprem bölgesi için AFAD'a 1 milyar lira bağış yaparken, inşa edilecek deprem konutları için de 1 milyar 750 milyon lira destek verecek

Türkiye İş Bankası, deprem bölgesinde hayatını kaybeden müşterilerinin bireysel kredi borçlarını silme kararı alırken, AFAD'a 1 milyar lira bağış yapacağını, inşa edilecek deprem konutları için de 1 milyar 750 milyon lira destek vereceğini duyurdu.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle çok zor günlerden geçildiği belirtildi.

Kış şartlarının koşullarının daha da ağırlaştığına işaret edilen açıklamada, felaketlerin yaralarını sarmak için dayanışma içinde olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu dile getirildi.

Açıklamada, İş Bankası'nın bölgedeki vatandaşlara yönelik ihtiyaçların karşılanabilmesine katkı sağlamak ve bölgeye kalıcı destek vermek üzere "Biz Beraberiz, Yalnız Değilsiniz" diyerek geniş kapsamlı afet yardım paketi hazırladığı ifade edildi.

Buna göre, İş Bankası Grubu, afetzedelere verilecek desteğe katkı sunmak için bölgedeki yardımları organize eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) toplam 1 milyar lira bağış yapma kararı aldı. Banka ayrıca inşa edilecek deprem konutları için de 1 milyar 750 milyon lira destek verecek.

Banka, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, gerçek kişiler ile KOBİ'lere ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelere sunduğu genel bankacılık hizmetlerinden 31 Ağustos 2023'e kadar herhangi bir ücret ve masraf almayacak.

Kullandırılmış tüm bireysel ve ticari kredilerin ödemeleri de talebe bağlı olmaksızın 31 Ağustos 2023'e kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak ötelenecek.

Afet bölgesindeki diğer 5 ildeki gerçek kişiler, KOBİ'ler ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelerle ilgili de bireysel ve ticari kredi, ek hesap ve kredi kartı borçları ile gayrinakdi kredi komisyonları, talebe bağlı olmaksızın 1 ay süreyle faizsiz olarak ötelenecek. 1 ay süreyle söz konusu şubelerle ilgili sunulan genel bankacılık hizmetlerinden de ücret ve masraf alınmayacak.

Banka ayrıca, KOBİ ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirilmek suretiyle en uygun çözümü üretecek.