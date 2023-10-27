İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, İsrail-Filistin çatışmasının tarihinin, 7 Ekim'deki saldırılarla başlamadığına işaret ederek, çatışmanın, Gazze'de kara savaşıyla da sona ermeyeceğini bildirdi.

The Irish Times'ta yer alan habere göre, Varadkar, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde gazetecilere yaptığı açıklamada, Birliğin, Gazze'ye insani yardım için "çatışmalara aralar verilmesi" çağrısından memnun olduğunu ifade etti.

AB'nin zirve sonuç bildirisinde kullanılan dilden memnun olduğunu söyleyen Varadkar, "Farklı bakış açılarına sahip 27 ülkenin altına imza atabileceği bir uzlaşmaya varmak her zaman zor olacaktı." yorumunda bulundu.

Öte yandan, AB'nin tutumunun zaman geçtikçe "değişmekte" olduğuna dikkati çeken Varadkar, şunları kaydetti:

"İki ya da üç hafta öncesine dönecek olursanız, AB'nin İsrail'i herhangi bir tereddüt ya da niteleme olmaksızın desteklediği görülüyordu. Bu durum, bir hafta kadar önce İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeye devam etmekle uluslararası hukukun, özellikle de insani hukukun üstünlüğünü vurgulamaya dönüştü ve dün 27 ülke yardımların girmesine, vatandaşların ve rehinelerin çıkmasına izin verilmesi için ara verilmesi çağrısında bulundu. Bence burada değişen bir pozisyon görüyorsunuz."

Varadkar, ilk günden itibaren AB'nin üzerinde birleştiği konunun, Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırıların tamamen kınanması olduğunu sözlerine ekledi.

- "AB'nin 'ateşkes' çağrısında bulunup bulunmayacağı sahadaki gelişmelere bağlı"

Varadkar, AB'nin tutumunun doğrudan "ateşkes" çağrısına dönüşüp dönüşmeyeceği sorusu üzerine, bunun "sahadaki gelişmelere bağlı olarak mümkün olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda Başbakanı Varadkar, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmesinde de şu ifadeleri kullandı:

"Bu çatışmanın tarihi 7 Ekim'deki saldırılarla başlamadı ve Gazze'de bir kara savaşıyla da sona ermeyecek... Bu askeri çözümle sona ermeyecek ve dün hepimizin hemfikir olduğu şeylerden biri, 27 ülkenin de hemfikir olduğu şey, iki devletli çözüm olması gerektiği ve barış konferansına ihtiyacımız olduğu ve AB'nin de bunun parçası olması gerektiğidir."

- AB, Gazze'ye insani yardım için "çatışmalara aralar verilmesi" çağrısı yaptı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi devam ederken, zirve sonuç bildirisinin Orta Doğu bölümü dün gazetecilerle paylaşılmıştı.

Bildiride, AB, İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze'de insani durumun endişe verici olduğunu belirterek, insani koridorlar ve çatışmalara aralar verilmesi suretiyle bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulunmuştu.