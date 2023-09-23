İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Türkiye'nin çabalarıyla Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekilen Rusya'yı eleştirerek, bunun küresel gıda güvensizliğini daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Varadkar, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Ukrayna savaşını, "yayılmacı, rövanşist gücün, komşusuna karşı kışkırtılmamış ve haksız saldırganlık eylemi" olarak niteledi.

Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin, bu ülke halkı için akıl almaz acılara neden olduğunu dile getiren Varadkar, "Bu küresel sahnede dururken, küresel çapta gıda, enerji ve ekonomik güvensizliği artırarak neden olduğu daha geniş acıların bilincindeyim." diye konuştu.

İrlanda Başbakanı Varadkar, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekilme kararının, küresel durumu daha da kötüleştirdiğinin altını çizdi.

Varadkar, Ukrayna halkının, BM üyesi her bir devletin kayıtsız şartsız desteğini ve bunu destekleyecek eylemleri hak ettiğini vurgulayarak, "Aynı şekilde Rusya ve liderleri de yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri şeylerden ötürü mutlak kınamamızı hak etmektedirler. Sorumlu tutulmalıdırlar." dedi.

- "Her geçen gün yaşanan gelişmeler iki devletli çözümü zorlaştırıyor"

İsrail-Filistin sorununa da değinen Varadkar, uluslararası toplumun bunun çözümünde başarısız olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Böyle olmamalı. On yıllardır tek adil çözümün parametrelerini biliyoruz, 1967 sınırlarına dayanan, İsrail devletiyle barış ve güvenlik içinde yaşayan, var olma hakkı tüm komşuları tarafından kabul edilmesi ve buna saygı duyulması gereken, yaşayabilir bir Filistin devletini içeren iki devletli çözüm. Bunu birçok kez teyit ettik ve tekrar teyit ediyoruz ancak her geçen gün yaşanan gelişmeler bizi bu vizyondan uzaklaştırıyor ve iki devletli çözümü daha da zorlaştırıyor."