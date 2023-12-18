Limasol’da bir fırında meydana gelen olay neticesinde 42 ve 38 yaşındaki iki kişinin tutuklandığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Limasol’da Pazar sabaha yakın bir fırında meydana gelen olay neticesinde ırkçı saldırı nedeniyle 42 ve 38 yaşındaki iki kişinin tutuklandığını yazdılar.

Bahse konu 42 ve 38 yaşındaki iki kişinin, yalan beyanda bulunması, suçu kurbanın üzerine atması neticesinde tutuklandığını yazan gazete bahse iki kişinin saldırı olayının failleri olduğunu belirtti.

Habere göre, iki kişi polise giderek fırında çalışan bir başka kişinin saldırısına uğradıkları konusunda şikayette bulundu. Aynı gün içerisinde 29 yaşındaki yabancı uyruklu başka bir kişi Limasol Polis Müdürlüğü’ne giderek fırında çalıştığı esnada iki kişinin saldırısına uğradığını, bu kişilerin ırkçı söylemlerde bulunduklarını söyledi ve hastane raporu aldı.

Gazete polisin, aldığı ifadeler ve kamera kayıtlarını incelemesinin ardından bahse konu iki kişiyi tutuklarken, olaya karışan bir başka kişiye de dava okuduğunu belirtti.