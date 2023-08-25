İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq, "Türkiye’yi (Kıbrıs'taki) taleplerinden feragat etmeye zorlayamayız, uzlaşıyla çözüm olması için onunla iş birliği yapmamız gerek” dedi.

Haravgi ve diğer gazeteler Siddiq’ın, 22 Ağustos’ta Lefkoşa’nın Rum kesiminde başlayan ve bugün tamamlanacak Dış Rumlar Kongresi çerçevesinde yabancı büyükelçilerin katıldığı yuvarlak masa toplantısındaki sözlerine yer verdi.

Siddiq, kara para işlerine karışan kişilerin güneyden önemli oranda uzalaştırıldığını belirterek "Sorun artık kuzeyde de var, bu bizim için bir zorluktur" dedi.

Siddiq, Rum yönetiminin, bu konuda Rusya’ya yaptırım uygulanmasına rıza gösterdiğini ancak KKTC’de sorun olduğunu savundu.

Kara para işine karışan kişilerin Güney Kıbrıs’tan önemli ölçüde uzaklaştırıldığını belirterek Güney’de “bazı gölge finans uygulamaları” ile ilgili bazı soru işaretlerinin temizlendiğini, Rum ekonomisinin artık daha sağlıklı olduğunu söyleyen Siddiq, “sorun artık Kuzey’de de var ve bu bizim için bir zorluktur” iddiasında bulundu.

Siddiq “Kuzey’deki makamlar” diye nitelediği KKTC’yi tanımamalarına rağmen, bu faaliyetlerinin Rum yönetimine ve bölgeye olumsuz etkileri olmaması için KKTC makamları ile iş birliği yaptıklarını belirtti.

İrfan Siddiq ülkesinin, Ada’nın BM Güvenlik Konseyi’nin iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliği olan federasyon parametreleri temelinde yeniden birleşmesiyle Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunmasına güçlü destek verdiğini, ancak birlikte çalışmanın ve sürdürülebilir bir çözüme varmanın müdahil tarafların sorumluluğu olduğunu söyledi.

Siddiq, Pile’de ara bölge içerisinde kısa süre önce meydana gelen olaylara rağmen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya en üst önceliği olarak bağlı kalmasından cesaretlendiğini belirtti. Konuyla ilgili BM Güvenlik Konseyi’nin Salı günü yayımladığı açıklamaya göndermede bulunan Siddiq, bu kararın yayımlanması için oynadıkları role vurgu yaptı, Sıddiq, “Türkiye’yi taleplerinden feragat etmeye zorlayamayız, uzlaşı çözümü olması için onunla iş birliği yapmamız gerek” ifadesini kullandı.

Güneyde 80 bin İngiliz yaşıyor, 1.2 milyon İngiliz turist ziyaret ediyor

Siddiq Güney Kıbrıs’ta 80 bin İngiliz yaşadığını, 1,2 milyon İngiliz turistin de ziyaret ederek Rum ekonomisine önemli katkıda bulunduğunu hatırlattı. Ülkesi ile Güney Kıbrıs arasında geçen yıl özlü gelişmeler gerçekleştiğini belirterek İkili Askerî İşbirliği Memorandumu imzalanmasını, Egemen İngiliz Üs bölgelerinin geliştirilmesi anlaşmasını örnek gösterdi. Siddiq, Rum yönetimi ile, İngiltere’de okuyan öğrencilerin okul harçlarının artması konusuna çözüm getirmek için ortak çalışma taahhütleri olduğunu da söyledi.