İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasını öngören yasa tasarısında, ücretlerin İran'ın ulusal para birimi riyal ile ödenmesinin belirlendiğini söyledi.

İran devlet televizyonunda katıldığı programda konuşan Azizi, Hürmüz Boğazı'ndan "güvenli geçiş" için Meclisin hazırladığı yasa tasarısına değindi.

Hürmüz Boğazı konusunda hazırlanan yasa tasarısının onaylanmasının ardından, Boğazın tamamen Silahlı Kuvvetlerin kapsamlı kontrolü altına gireceğini söyleyen Azizi, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile işbirliği anlaşması imzalanabileceğini belirtti.

Azizi, Meclis'te hazırlanan yasa tasarısında Boğaz'dan geçişler için alınması planlanan ücretlere işaret ederek, "Meclis'in hazırladığı yasa tasarısına göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücretleri İran ulusal para birimi riyal ile ödenecek." ifadelerini kullandı.