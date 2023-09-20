İran'ın kuzeyindeki Zencan eyaletinde bir din adamının silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Ajansına göre, Keydar İlahiyat Okulu Müdürü Hüccetülislam Hüccet İtibar, Secas ilçesindeki bir camide öğle namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırının hedefi oldu.

Saldırganın silahla camiye girip ateş etmeye başladığı ve İranlı din adamının başına ve gövdesine isabet eden 5 kurşunla öldüğü belirtildi.

Olayın ardından saldırganın adli makamların koordinesiyle yakalanarak tutuklandığı aktarıldı.

Saldırının nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.