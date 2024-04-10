İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin Şam’daki büyükelçilik yerleşkesine yapılan saldırıyla ilgili bir kez daha intikam sözü verdi.



Hamaney, Ramazan ayının sona ermesi dolayısıyla bugün yaptığı dini konuşmada, “Bu saldırı, topraklarımıza saldırı anlamına geliyor. Bu şeytani rejimin (İsrail) cezalandırılması gerekiyor ve cezalandırılacaktır” dedi.



İran devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmada Hamaney ayrıca, başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batı'yı Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta İsrail'i destekledikleri için eleştirdi.



İran’ın dini lideri, "Bu felakette İsrail'i engellemeleri bekleniyordu. Ama yapmadılar. Batılı hükümetler görevlerini yerine getirmediler" diye konuştu.

İran bu ay başında Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yedi askeri danışmanının ölümüne neden olan hava saldırısının intikamını alacağını açıklamıştı.

Saldırı, Ortadoğu'daki çatışmaların daha da tırmanması riskini arttırdı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise bugün yaptığı açıklamada Hamaney'e yanıt vererek, İran'ın İsrail'e saldırması halinde ülkesinin karşılık vereceğini söyledi. Katz, X sosyal medya hesabından, ”İran kendi topraklarından saldırırsa İsrail de karşılık verecek ve İran'a saldıracaktır" diye yazdı.



İran, Filistinli Hamas ve Lübnanlı Hizbullah gibi İsrail karşıtı militan grupları destekliyor, İsrail'i ise egemen bir devlet olarak tanımıyor.



İran destekli Lübnan Hizbullah'ı İsrail ile her gün karşılıklı ateş açarken, Yemen'deki Husiler de Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemileri hedef alıyor.