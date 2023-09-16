İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün birinci yılında güvenlik güçleri gösterilere karşı önlemlerini sıkılaştırırken ülkenin batısında "güvensizlik oluşturmayı planlayan rejim karşıtı gruplara mensup kişilerin gözaltına alındığı" bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Kürdistan eyaleti Vali Yardımcısı Mehdi Ramazani, Merivan ve Bane kentlerinde bölgede güvensizlik oluşturmayı planlayan gruplara, güvenlik ve istihbarat güçleri tarafından operasyon düzenlendiğini söyledi.

Gözaltına alınan kişilerin rejim karşıtı terörist gruplarla bağlantılı olduğunu aktaran ancak hangi örgüt olduğuna dair bilgi vermeyen İranlı yetkili, "Bu terör örgütleri eyalet düzeyinde güvensizlik yaratmayı planlıyordu. Liderlerini ve ona bağlı unsurları yakalayarak, eyleme geçemeden planlarını etkisiz hale getirdik." dedi.

Ramazani, operasyonlar sırasında gözaltına alınan kişilerden önemli miktarda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini verdi.

Emini'nin babasının gözaltına alındığı iddiası

Öte yandan muhalif haber kaynakları, Mahsa Emini'nin ölüm yıl dönümünde babası Emced Emini'nin Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız kentinde evinden çıkarken gözaltına alındığını iddia etti.

İran resmi ajansı IRNA ise konuyla ilgili haberinde, iddiayı yalanlayarak Emini'nin babası ve ailesinin Sakkız kentindeki evlerinde olduğunu ve gözaltına alınmadığını duyurdu.

Mahsa Emini'nin polis nezaretindeyken ölümünün birinci yılının arefesinde ülkede protestoların yeniden canlanma ihtimali üzerine güvenlik güçleri tedbirlerini artırdı.

Sosyal medyada, Mahsa Emini'nin mezarının olduğu Ayçi Kabristanı'na giden yolların kapatıldığına dair görüntüler paylaşıldı.