İran'da Tahran başta olmak üzere birçok kentte İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği saldırıyı kutlamak ve bu sabah İsfahan ile Tebriz'de patlamalara neden olan saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan İsrail'i kınamak için yürüyüş yapıldı.

Dün yapılan çağrılarla İran'ın 13 Nisan'daki İsrail'e yönelik saldırısını kutlamak için cuma namazı sonrası ülke genelinde halk sokaklara davet edildi.

Yapılan çağrıların üzerine bugün İran'ın birçok kentinde insanlar sokaklara çıktı.

Başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenleyen İranlılar, bir yandan İsrail'e yönelik saldırıyı "zafer" olarak görüp destek sloganları atarken diğer yandan da ABD ve İsrail karşıtı sloganlarla bugün İsfahan'da yapılan mini insansız hava araçlı saldırıyı kınadı.

- İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

Tahran yönetimi, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

- İsrail'in İran ve Suriye'ye saldırdığı iddiası

İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama sesleri duyulduğunu duyurmuştu.

İran resmi ajansı IRNA, patlama sesinin aynı zamanda Tebriz eyaletinin kuzeybatısından da geldiğini kaydetmişti.

Amerikan medyası ise ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

İsrail makamlarından ise söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan, Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde de İsrail'in, ülkenin güney sınırlarında Beşşar Esed rejimi ordusunun hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.