ABD-İsrail, 28 Şubat’ta İran’a hava harekatları başlatmış, savaş, İran’ın İsrail’e ve ABD üslerine misillemeleriyle bölge ülkelerine sıçramıştı. Saldırıların ilk gününde İran’ın dini lideri Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey İranlı isim öldürülmüştü.

İran, Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’i yeni dini lider olarak seçti. Savaşsa karşılıklı saldırılarla sürüyor.

Euronews’ün haberine göre İran Çalışma Bakanı Ahmed Meydari, ülkede asgari ücrete yüzde 60 zam yapıldığını duyurdu. Taban ücret böylelikle 103 milyon riyalden (yaklaşık 3 bin 450 lira) 166 milyon riyale (yaklaşık 5 bin 555 lira) yükseldi.

Düzenleme Güneş Hicri takvimine göre 1405’ün başlangıcını belirten Fars yeni yılı Nevruz’un kutlandığı 20 Mart’ta yürürlüğe girecek. Fars takvimi İran ve Afganistan’da kullanılan ve miladi 622’yi başlangıç kabul eden bir güneş takvimi.