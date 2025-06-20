İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, uluslararası internet bağlantısında halkın güvenliğini sağlama gerekçesiyle kısıtlamaya gidildiğini belirtti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Muhacirani, İsrail saldırılarının ardından internette yaşanan sıkıntılara ilişkin bilgi verdi.

Muhacirani, "Güvenlik hepimizin önceliğidir. Temel altyapılara yönelik siber saldırılar ve bankaların işleyişinde aksaklıklar yaşandı. Ayrıca birçok insansız hava aracı internet üzerinden kontrol ediliyordu. Tüm bu sorunlar nedeniyle internet kısıtlaması kararı alındı." dedi.

Gerekirse ulusal internete geçiş yapılacağını dile getiren Muhacirani, "Vatandaşlarımız ve ülkemizin güvenliği için bu kararı aldığımızı vurguluyorum. Şüpheli bağlantılara tıklamayın, haberleri yalnızca ulusal medya ve yerli mesajlaşma uygulamalarından takip edin." ifadelerini kullandı.