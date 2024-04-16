İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceklerini söyledi.

Devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Bakıri, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırarak "stratejik hata" yaptığını ifade etti.

İran'ın bu sayede meşru müdafaa çerçevesinde askeri ve savunma kapasitesini ortaya koyduğunu söyleyen Bakıri, "Siyonist rejimin, başka bir hata yapması durumunda 12 gününün kalmayacağını ve cevabın günler veya saatler değil saniyeler içinde verileceğini bilmesi gerekiyor." dedi.

İran'ın her türlü ihtimale hazır olduğunu belirten Bakıri, "Siyonistler ikinci hatayı yapmamalı çünkü İran'ın tepkisi daha sert, daha güçlü ve daha hızlı olacaktır." ifadelerini kullandı.