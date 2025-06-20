İsrail'in İran'a saldırıları sonrası iki ülke arasında başlayan çatışmalarda sekizinci güne girildi.

BBC Türkçe Servisi’nin haberine göre İsrail, İran'ı gece boyu savaş uçaklarıyla bombaladığını açıklarken, İsrail'deki bir yüksek teknoloji parkının da İran tarafından hedef alındığını açıkladı.

Haberde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları ile bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geleceği belirtildi.

Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da toplantıya katılması bekleniyor.

Eğer planlandığı gibi gerçekleşirse, bu görüşmeler İsrail'in saldırılarına başlamasından bu yana İranlı ve Batılı liderler arasındaki ilk temas olacak.

Görüşmelerin ana gündeminin İran'ı yeniden müzakere masasına çekmek olduğu belirtiliyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, görüşmelerin amacının İran'ın nükleer ve balistik füze programlarında kalıcı bir geri adım atmasını sağlamak olduğunu söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de X'te yaptığı açıklamada "Ortadoğu'daki vahim görüntülere son vermek ve kimsenin yararına olmayan bölgesel bir tırmanışı önlemek için şimdi harekete geçme zamanı" dedi.

Lammy'nin daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede iki taraf, "İran'ın asla nükleer silah geliştirmemesi ya da edinmemesi gerektiği" konusunda hemfikir olduklarını yineledi.

Lammy, bölgede yaşanan gelişmeleri "tehlikeli" olarak nitelendirirken, Rubio ile "nükleer sorunun uzun vadeli çözümü" üzerine görüştüklerini söyledi.

"Önümüzdeki iki haftalık süreçte diplomatik bir çözüme ulaşmak için bir fırsat penceresi açıldı," diyen Lammy, bu sürenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.