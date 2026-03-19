İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail’in İran’ın altyapısına yaptığı saldırıya karşılık dün gece misillemede bulunduklarını ve bunun güçlerinin küçük bir kısmı olduğunu belirterek, altyapıya tekrar saldırı düzenlenirse "artık bir kısıtlamada bulunmayacaklarını" söyledi.

Erakçi, İsrail’in İran enerji altyapısına yatığı saldırılara ilişkin X hesabından değerlendirmede bulundu.

“Dün gece İsrail’in altyapımıza yönelik saldırılarına verdiğimiz yanıt gücümüzün küçük bir parçasıydı.” ifadesini kullanan Erakçi, bu “itidalin” tek nedeninin “gerilimin azaltılması çağrılarına saygı duymak” olduğunu söyledi.

Erakçi, “Altyapılarımıza tekrar saldırı düzenlenirse, artık hiçbir kısıtlama olmayacak. Savaşın sona ermesi için, sivil yerleşim alanlarına verilen zararın giderilmesi gerekmektedir.” dedi.