Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) yeni Genel Direktörü Amy Pope, İtalya açıklarında göçmenleri kurtaran STK'leri takdir ettiklerini belirtti.

1 Ekim'de görevi devralan Pope, BM Cenevre Ofisi'nde akredite gazetecilerle bir araya geldi.

Dünya genelinde göç konusunda “görülmemiş” bir hareketliliğin olduğu dönemde göreve geldiğine işaret eden Pope, göç konusunda geçmişin tecrübelerinden faydalanmayı hedeflediklerini söyledi.

Pope, "Hükümetler ve topluluklarla çalıştığımızda göç konusunu sadece çözülmesi gereken bir sorun olarak ele almak yerine hareket halindeki insanlar için fırsatlar bulmanın yollarını bulmaya başlayabiliriz." dedi.

IOM olarak arama kurtarma konusundaki en büyük endişelerinin Akdeniz'deki göçmen ölümlerinin normalleşmesi olduğuna dikkati çeken Pope, insanların bu durumu sadece "insan hareketinin bir sonucu" olarak ele aldıklarını kaydetti.

Pope, "İlk kaygımız, bu konudaki beklentiyi ve anlatıyı değiştirmek, konuştuğumuz kişilere insanca muamele etmek. Bu kişiler, göçmen olarak yaftalamadan önce insanlar. Hangi üye devletle çalışırsak çalışalım, sığınmacılar ve diğerleri olsun, onların hayatına değer vermek ve onurunu tanımak her şeyin anahtarıdır." diye konuştu.

- "Göçmenleri desteklemek ve hayat kurtarmak için çalışan herkesi takdir ediyoruz"

AA muhabirinin, "İtalya açıklarında kurtarma çalışmaları yapan Alman STK'lerinin faaliyetlerini takdir ediyor musunuz? İtalya, bu durumdan rahatsız. İtalyan sahil güvenliğinin STK'lere olası bir müdahalesiyle ilgili girişiminiz olacak mı?" sorusu üzerine Pope, şunları kaydetti:

"(İtalya açıklarında) Ben ve IOM, sıkıntı içindeki göçmenleri desteklemek ve hayat kurtarmak için çalışan herkesi takdir ediyoruz. Yetkimiz olmasa da diğer BM kurumlarındaki meslektaşlarımız gibi, hepimiz insan yaşamının korunmasını ve muhafaza edilmesini görev olarak paylaşıyoruz. Bunu yapabilecek veya yapması gerekenlerin yalnızca biz olduğumuzu düşünmüyoruz. Dolayısıyla hareket halindeki insanların yaşamların koruyan herkesin çalışmalarını kesinlikle takdir ediyoruz."

İtalyan sahil güvenliğinin, Alman STK'lerinin kurtarma çalışmalarına ilişkin pozisyonunun ne olduğuna dair spesifik bilgiye sahip olmadığını söyleyen Pope, tüm üye devletlerin insan yaşamına yönelik aynı sorumluluğu paylaştığını düşündüğünü vurguladı.

Pope, "BM sisteminin bir parçası ve göç için çalışan bir kuruluş olarak nerede olursa olsun, kim olursa olsun, son derece savunmasız ve hareket halinde olan insanlar adına konuştuğumuzdan emin olmaya çalışıyoruz." dedi.