Girne’de internet üzerinden kumar oynattıkları gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Esen

ve İsmet Şahin dün mahkemeye çıkarılırken, olgular bir kez daha aktarıldı.



Mali Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol, zanlılar Ahmet Esen ve İsmet Şahin’in Girne’de bir

apartman dairesinde faaliyet gösteren 3 adet bahis sitesini çalıştırdıklarını söyledi.



Polis, 14 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda zanlıların söz konusu adreste tespit edildiklerini açıkladı.



Polis memuru, iş yerinde yapılan aramada 2 adet bilgisayar, USB, GSM hatları, 16 adet cep telefonu bulunduğunu söyledi.



Polis, zanlıların internet üzerinden kumar oynatan sitelere hizmet verdikleri gerekçesiyle tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Zanlılar hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini ancak araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, teminat talep etti.



Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 50’er bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 350’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlıların 500’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

(Kamalı Haber)