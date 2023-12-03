Önce Hesapları Ele Geçiriyorlar Sonra da Dolandırıcılığa Başlıyorlar!

Dolandırıcı şahıslar Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medyalarda hesabı olan kişileri hedef almaya devam ediyor. Önce sosyal medyada hesapları olan kişilerin sayfalarını ele geçiriyorlar ardından da dolandırıcılığa başlıyorlar.

Son günlerde özelikle yasal boşluk bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de sosyal medya hesapları hedef alındı. Şahısların hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, vakit kaybetmeden işe koyularak, ele geçirdikleri hesapların sahipleri üzerinden arkadaş listesine sözde TACİZ postu göndererek, bu postun tıklanmasını sağlıyorlar.

Gazeteci Hüseyin Turan’ın ardından DP Eski Genel Başkanı, siyaset adamı Serdar Denktaş’ın da İnstagram hesabı, kötü niyetli kişiler tarafından saldırıya uğrayarak, ele geçirildi. Serdar Denktaş’ı (serdardenktasofficial )ve Hüseyin Turan’ı ( huseyinturan71 ) takip eden kullanıcılar, kendilerine, kendi isimleri üzerinden gönderilen TACİZ postu ile neye uğradığını şaşırdı. Kimi kullanıcılar durumun farkına vardı ancak kimi kullanıcılar, gönderilen postu tıklayarak, sahtekarların yeni hedefi haline geldiler.

ÖNCE ŞİKAYET EDİN SONRA ENGELLEYİN

Şayet siz de böyle bir mesaj aldıysanız lütfen hiç düşünmeden o sayfayı önce şikayet edin ardından da engelleyin! Aksi takdirde sayfası çalışan kişinin takipçilerine aynı yöntemle (gönderilen linki tıklayarak) hesap çalma veya TACİZ TEHDİDİYLE para isteme işlemine gideceklerdir.

Adınıza düzenlenmiş böyle bir TACİZ postuna SAKIN ALDANMAYIN

BÖYLE BİR ŞİKAYET LİNKİ YOKTUR SAKIN KANMAYIN VE LİNKE TIKLAMAYIN

Tüm İnstagram kullanıcılarını uyarıyoruz..

LÜTFEN hesabınızdaki arkadaş listenizden kim olursa olsun ya para isteyecekler ya da sizi tacizci gibi gösterip hesabınızı ele geçireceklerdir. KKTC yasalarında bulunan yasal boşluk yüzünden maalesef bu durum engellenemiyor…