Güney Kıbrıs'ın Polis Genel Müdürü Stelios Papatheodoru, insan ticareti konusunda daha önce hiçbir mahkumiyet olmazken son iki yılda 9 kişinin bu suçtan mahkum olduğunu, 40 kişinin de insan ticareti mağduru olarak tanındığını söyledi.

Fileleftheros’a göre Papatheodoru bu açıklamayı Polis Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi, Avrupa Polis Akademisi ve Avrupa Çalışma Otoritesi tarafından düzenlenen insan ticareti ve çalışma yerinde istismar konulu eğitim toplantısında yaptı.

Eğitim toplantısına İspanya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, Temel Haklar Örgütü (FRA), Europol, Avrupa Çalışma Otoritesi ve Güney Kıbrıs’tan eğitimciler katıldı.