İnsan kaçakçılığı suçundan tutuklanan Mesut Şanlı, Rasit Almohamad, Murat Kıyıcı, Onur Güren

tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Daha önce tutuklanan Fidan Güren ise

mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlılar Mesut Şanlı, Rasit

Almohamad ve Murat Kıyıcı’nın Antalya’dan 9 metre uzunluğunda ‘Chico’ isimli zodyak ile

mültecileri KKTC kara sularına bırakarak kaçmaya çalışırken, Sahil Güvenlik tarafından kovalama

sonrası Girne açıklarında arasında yakalandıklarını açıkladı.

Sengil, 3 zanlının ifade verip suçlarını kabul ettiklerini belirtti. Polis, zanlıların tasarrufunda bulunan

cep telefonunun incelendiğini ve Onur Güren ile telefon görüşmesi tespit ettiklerini söyledi. Polis,

lapta Belediyesinde çalışan Güren’in iş yerinin civarında pusu kurduklarını, araca bineceği esnada

yakalamaya çalıştıklarını ancak zanlıların onları görünce telefonunu yere atıp kırdığını söyledi.

Polis, zanlı Güren’in sorgusunda sorulan sorulara alayvari ve dalga geçerek cevap verdiğini belirtti.

Yaşa dışı yollardan ülkeye getirilen 14 mültecinin hala kayıp olduğunu belirten Şengil, aranan 1 şahsın

ve arabanın olduğunu ifade ederek ayrıca zanlı Onur Güren’in benzer suçtan dosyası olduğunu

kaydetti.

Sengil, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek ek tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir

verdi.