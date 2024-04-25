İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Burkina Faso ordusunun sadece 25 Şubat'ta aralarında 56 çocuğun da olduğu 223 sivili öldürdüğü iddiasında bulundu.

HRW, Burkina Faso ordusunun ihlallerine ilişkin hazırladığı raporda Birleşmiş Milletlere (BM) sivilleri hedef alan sorumlular hakkında acil soruşturma başlatması çağrısı yaptı.

HRW İcra Direktörü Tirana Hassan, raporla ilgili açıklamasında, "Ordu, terörle mücadele adına sivillere karşı defalarca hak ihlalleri yaptı ve neredeyse hiç kimse hesap vermedi." ifadesini kullandı.

Hassan, mağdurlar ve ailelerinin bu ihlallerden sorumlu yetkililerin yargılanmasını istediklerini aktardı.

HRW, tanık ifadeleri, video ve fotoğraflara dayandırdığı raporunda 25 Şubat'ta Kuzey Yatenga eyaletindeki Soro köyünde 36'sı çocuk 179 ve Nondin köyünde 20'si çocuk 44 kişinin ordu tarafından öldürüldüğünü iddia etti.