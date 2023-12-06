İnsan Hakları Derneği “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” nedeniyle 8 Aralık Cuma günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye, 11 Aralık Pazartesi günü de saat 12.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyarette bulunacağını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin BM’de 1948 yılında kabul edildiği 10 Aralık gününün, her yıl dünyada olduğu gibi KKTC’de de kutlandığı belirtildi.

Açıklamada, BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Kıbrıs Türk halkına tam anlamda “bağımsızlık ve özgürlük” hakkı tanımasının, tarihi sürecin uluslararası hukuk ve anlaşmaların sonucu olduğu ifade edildi, Kıbrıs’ta bir anlaşma ve barışın federasyon ile değil, bu gerçeğin kabul edilmesine bağlı olduğuna işaret edildi.

Dernek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Yunanistan’a yapacağı ziyaretin Dünya İnsan Hakları ile birlikte kutlanan barışı, Türk ve Yunan halklarına bahşedecek bir umut sürecinin başlangıcı olarak desteklediğini belirtti.

Kıbrıs’ta ve Ege’de iki ülke çıkarlarına ve barışa hizmet edecek tek yöntem olan iş birliği ve paylaşımın özellikle Yunanistan’ın yayılmacı emellerinin esiri olmaktan kurtulmasının çıkarına olduğunu ifade eden dernek, “Filistin Soykırımı”na verdikleri siyasi ve askeri destekle “Evrensel İnsan Hakları Değerlerini” yitiren ABD ve AB’nin Doğu Akdeniz’de barış için Rum ve Yunan uzlaşmazlığına destek vermek ve savaş kışkırtıcılığı yapmak yerine Türkiye ile iş birliğini teşvik etmeleri çağrısında bulundu.