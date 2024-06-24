İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, ABD’nin gayrımeşru Rum Yönetimi ile yaptığı sözde “Savunma İşbirliği Anlaşması”nın bölge barışını ve Kıbrıs Türk halkının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üzerindeki ortaklık haklarını hedef aldığını belirtti.

Işık konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “ABD, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da teröre verdiği destekle barış ve istikrarı açıkça tehdit etmekle kalmamakta, Rum Yönetimi ile imzalanan ‘Savunma İşbirliği Anlaşması’nın uluslararası hukuk, antlaşmalar ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'na aykırı olmasına rağmen Kıbrıs’a askeri yığınak ve deniz hava üsleri yapacak olmasını, Derneğimiz barış değil savaşı körükleyen, 21. yüzyılda hortlamış bir Haçlı zihniyeti olarak değerlendirmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs ve Doğu Akdeniz üzerindeki haklarından vazgeçmesi baskılarının sonuç vermeyeceğini ifade eden Işık, KKTC’nin tanınmasının bölge barışının sigortası olduğunu anlaması ve teslim etmesi için ABD yönetimi ve Başkanı Joe Biden’i Dernek olarak uyardıklarını kaydetti.