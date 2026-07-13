İşlerine giderken 12 Temmuz 1958'de otobüslerinin önü kesilerek şehit edilen 5 İnönülü ile milli mücadele yıllarında yine bu köyde şehit olanlar düzenlenen törenle anıldı.

İnönü Şehitliği’nde dün saat 19.00'da gerçekleştirilen, toplam 11 şehidin anıldığı tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şirin Zaferyıldızı’nın, “Kim Demiş” isimli şiiri okumasının ardından, tören Mesarya

Belediye Başkanı Ahmet Latif’in konuşmasıyla devam etti.

-Latif

Bundan 68 yıl önce ailelerini geçindirmek, evlerine, çocuklarına ekmek götürmek için köyden otobüsle çıkan 5 İnönülü ile toplam11 kişinin şehit edildiğini anımsatan Latif, bugün özgürce yaşanıyorsa, bunun canlarını vatan savunmasında feda eden şehitler sayesinde olduğunu kaydetti.

Geçmişin çok iyi bilinmesi gerektiğine dikkat çeken Latif, vatan savunmasında canını feda eden şehitleri rahmet, saygı ve minnetle andıklarını sözlerine ekledi.