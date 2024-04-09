KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, “Bayramlar kardeşliktir, hoşgörüdür, sevinçlerimizi, mutluluklarımızı paylaşarak, kucaklaşmaktır” diyerek, halkın, Ramazan Bayramı’nı kutladı.

İnik, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, manevi değerlerin en derinden hissedildiği, huzur ve bereketin zirve yaptığı mübarek Ramazan ayını yarın geride bırakarak, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşayacaklarını belirtti.

Bayramların, sevinçlerin paylaşıldığı, hasletlerin pekiştirildiği, birliğin, beraberliğin perçinlendiği ve kardeşlik ikliminin en derinden hissedildiği müstesna günler olduğunu ifade eden İnik, “Bu bayram dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan Filistin ve Gazze’deki dindaşlarımızdan dolayı buruk geçse de asla ümitsizliğe kapılmadan kardeşlerimiz için dua edelim” dedi.

“Bayram günlerinde öncelikle eksikliklerimizi değil, artılarımızı hesap edip her halimize şükredelim. Başta hane halkımız, akrabalarımız, komşularımız, yetim ve yoksulları sevindirmenin gayreti içinde olalım” diyen İnik, “Bayramlar kardeşliktir, hoşgörüdür, sevinçlerimizi, mutluluklarımızı paylaşarak, kucaklaşmaktır” ifadesini kullandı.

Dini ve dünyevi düşünceleri ne olursa olsun kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan bayramın herkese hissettirilmesini isteyen Gökan İnik, “Bayram günlerini bu duygu ve düşüncelerle yaşarsak gerçek bayramın kadrine erişebiliriz” dedi.

İnik, özelikle sosyal medyanın da artığı bu çağda, bayram kutlama mesajlarından ziyade fırsat varsa eş, dost ve akrabaları ziyaret edip, aile bağlarını güçlendirmek gerektiğini ifade etti.

-“Bayram vesilesi ile küskünlüklerimizi, dargınlıklarımızı bir kenara bırakıp barışmanın yollarını arayalım”

Müslümanın Müslüman'a üç günden fazla küs kalmasının helal olmadığını belirten Gökan İnik, “Bayram vesilesi ile küskünlüklerimizi, dargınlıklarımızı bir kenara bırakıp barışmanın yollarını arayalım” dedi.

İnik, “Unutmamak gerekir ki birbirimize dost elimizi uzattığımız, küskünlüklerin nihayet bulduğu, kucaklaşarak, hayır duası alarak, geçirdiğimiz bayramlar bizlere İslâm’ın barış ve esenlik dolu çağrısının bütün sayfalarını açar” ifadelerini kullandı.

Müminler için manevi bir eğitim ayı olan Ramazan ayının, Müslümanların hayatına her yönden huzur, bereket, birlik beraberlik, yardımlaşma ve kucaklaşma getiren mübarek bir ay olduğunu belirten İnik, “Bu mübarek ayda elde ettiğimiz kazanımları hayatımıza aktarmalıyız” dedi.

Bayram sabahı camilerde bir araya gelen, aynı iman ve heyecanı taşıyan toplulukları Allah’ın rahmetiyle kuşattığını, dileklerini kabul ettiğini ifade eden Gökan İnik, şunları kaydetti:

“Bayram sevincini paylaşarak çoğalttığımız bu mübarek gün vesilesiyle en yakın hane halkımız başta olmak üzere, yaşlılarımızı, ahirete irtihal etmiş yakınlarımızın kabirlerini ziyaret edip dua edelim. İstikbalimizin ışığı çocuklarımızı bu bayram günü mutlaka sevindirelim.”

İnik, halkın, Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, barış ve huzur içinde bir bayram geçirilmesini temenni etti. İnik, ada genelinde bayram namazının 06.56’da kılınacağını da belirtti.