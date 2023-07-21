Oxford Üniversitesinde yapılan araştırma, et tüketiminin az olduğu yeme alışkanlıklarının karbon emisyonunu azalttığını ortaya koydu.

BBC'nin haberine göre, üniversitede yapılan araştırma, et tüketiminin azaltılmasının sera gazı emisyonunu azaltacağını gösterdi.

Hayvancılık Çevre ve İnsan (LEAP) projesi araştırması kapsamında 55 bin kişi, günlük 100 ve 50 gram et tüketenler olarak iki gruba ayrıldı.

Araştırmada, daha fazla et tüketen kişilerin günlük ortalama 10,24 kilogram sera gazı salınımına yol açtığı gözlemlenirken, az et tüketenlerin 5,37 kilogram, vegan beslenenlerin 2,47 kilogram gaz salınımına sebep olduğu belirlendi.

Araştırmanın başyazarı Peter Scarborough, yapılan çalışmanın sonuçlarının "İngiltere'de çok et tüketen insanların bu tüketimi azaltırsa" çevre üzerinde büyük bir farklılık yaratabileceğini gösterdiğini ifade etti.

İngiliz Et İşleyicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nick Allen ise araştırmanın, "sadece hayvancılıktan kaynaklanan karbon emisyonlarına" baktığını, çiftliklerdeki yeşil alanların, ağaçların ve çalıların emdiği karbonu göz önünde bulundurmadığını öne sürdü.

Scarborough bu iddialara karşı, yaptıkları araştırmanın ve birçok diğer çalışmanın söz konusu emilimin "mütevazı etkisi" olduğu sonucuna vardığını belirtti.